Que reste-t-il à éclaircir dans l’affaire Hamraoui-Diallo ?

L’affaire Hamraoui-Diallo a pris un nouveau tournant ce mardi. Le parquet de Versailles a en effet requis un procès contre Aminata Diallo pour « complicité de violences volontaires en réunion avec usage d’arme et préméditation » et « association de malfaiteurs » . Récap de cette affaire qui défraie la chronique depuis 2021.

Si vous viviez dans une grotte les quatre dernières années et que vous ne connaissez rien à ce que l’on appelle désormais l’affaire Hamraoui, même si le nom affaire Diallo-Hamaraoui serait plus approprié, on récapitule. Le 4 novembre 2021, après un repas d’équipe, Kheira Hamraoui et Aminata Diallo ont été agressés par des hommes cagoulés et armés de barre de fer à Chatou dans les Yvelines. Si la deuxième nommée a seulement été tenue en respect par les agresseurs, Hamraoui a été rouée de coups, notamment aux jambes.

Une information judiciaire en lien avec cette violente agression a donc été ouverte par le parquet de Versailles, et rapidement, les enquêteurs s’intéressent à Diallo, présentée comme une rivale sportive de Hamraoui au poste de milieu de terrain au PSG et chez les Bleues. Soupçonnée d’avoir orchestré l’agression pour éliminer sa concurrente, elle a été mise en examen en 2022. Ce mardi 16 décembre, le parquet de Versailles a demandé son renvoi devant le tribunal correctionnel. Elle reste pour le moment innocente des charges qui pèsent contre elle.

→ Selon la justice, quel rôle a joué Aminata Diallo ?

Après l’ouverture de l’information judiciaire, Aminata Diallo a été placée en garde à vue le 5 novembre, le lendemain des faits, puis relâchée fautes de preuves contre elle. L’ancienne joueuse du PSG a ensuite été mise en examen en septembre 2022 par le parquet de Versailles pour « violences volontaires aggravées » et « association de malfaiteurs », puisque les quatre personnes impliquées dans l’agression qui ont été appréhendées et mises en examen quelques mois après l’agression l’ont toutes désignée comme la commanditaire de l’attaque.

L’enquête a ainsi suivi son cours, et ce 16 décembre, le procureur de la République de Versailles a rendu son réquisitoire dans lequel il a demandé son renvoi devant le Tribunal correctionnel pour qu’un procès puisse se tenir. Diallo a toujours clamé son innocence dans cette affaire. Selon plusieurs médias français, le parquet de Versailles demande qu’Aminata Diallo soit jugée pour « complicité de violences volontaires aggravées » et « association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement ».

→ Qui est le commanditaire de l’agression ?

Si aucun commanditaire n’a à ce jour été formellement reconnu, la justice considère que ce serait Aminata Diallo qui aurait donné les instructions et guidé le commando vers le lieu de l’agression du 4 novembre 2021. C’est dans ce but que son renvoi devant le tribunal correctionnel a été ordonné. Six autres personnes, en plus de Diallo, sont également concernées. Aminata Diallo est décrite par le parquet comme « la commanditaire » et « la bénéficiaire directe de l’agression physique de sa coéquipière ». Il met aussi en avant « l’existence d’une jalousie sportive et d’une profonde rancœur à l’égard de Kheira Hamraoui ».

→ Quelles sont les procédures encore en cours ?

Aminata Diallo a donc été renvoyée par le parquet de Versailles devant le tribunal correctionnel aux côtés de cinq autres personnes, identifiées par l’enquête comme des complices ou exécutants de l’agression. Selon L’Équipe, le parquet n’a pas demandé de procès pour « extorsion en bande organisée » contre César Mavacala, agent officieux, compagnon de Kadidiatou Diani au moment des faits et proche de certaines joueuses du PSG, dont Diallo. Il avait été mis en examen pour ce motif en mars 2023, et un mandat d’arrêt avait alors été émis à son encontre. Dans son réquisitoire, le procureur n’aurait retenu que des faits d’exercice illégal de la profession d’agent. Pour autant, à ce stade, rien n’indique que les accusés passeront véritablement au tribunal, puisque seul le juge d’instruction en charge de l’affaire peut décider d’un renvoi devant un tribunal ou d’un non-lieu.

En parallèle de cette affaire, une enquête pour « escroquerie en bande organisée » avait été entamée début 2022 contre César Macavala, « conseiller » de Diallo. Les enquêteurs le soupçonnaient alors d’avoir essayé de faire écarter des joueuses et des membres du staff du PSG et d’avoir tenté d’obtenir des prolongations de contrats. Grâce à l’ouverture de cette procédure, les enquêteurs avaient pu utiliser des moyens supplémentaires contre Aminata Diallo comme la sonorisation de son appartement et de sa voiture. Un non-lieu a finalement été prononcé par la justice.

→ Quelle est la position d’Aminata Diallo ?

Celle qui évolue aujourd’hui en Arabie saoudite, du côté d’Al-Nassr, a toujours clamé son innocence dans cette affaire. Une position réaffirmée par ses avocats qui ont publié un communiqué mardi 16 décembre, où ils fustigent la décision du parquet de Versailles et parlent d’une « dérive judiciaire », argumentant qu’il s’agissait d’un « écran de fumée, destiné à masquer la réalité d’une procédure biaisée depuis 4 ans, qui a n’a pas seulement détruit une joueuse de football, mais également une femme innocente » et qui a pour but de « fabriquer une coupable à tout prix ».

→ Où en sont les deux joueuses ?

Actuellement, les deux joueuses continuent leurs carrières respectives. Kheira Hamraoui a quitté le Paris Saint-Germain en 2023 pour s’engager avec le Club América au Mexique, où elle est restée jusqu’en décembre, avant de prendre une pause de six mois. Elle a ensuite poursuivi sa carrière en Arabie saoudite du côté du club d’Al-Shabab lors de la saison 2024-2025, avant de rejoindre Al-Hilal où elle évolue encore aujourd’hui. En parallèle, elle avait attaqué le PSG devant les Prud’hommes pour « harcèlement moral », mais a été déboutée de ses demandes par le tribunal ce mardi.

Aminata Diallo, de son côté, a quitté le PSG en juin 2022, un an avant Hamraoui. Elle a par la suite signé six mois avec Levante lors des six derniers mois de la saison 2023. Elle a également rallié l’Arabie saoudite à l’issue de sa pige espagnole et évolue désormais sous les couleurs d’Al-Nassr depuis juillet 2023.

