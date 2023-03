Une personne clé de l'affaire Diallo-Hamraoui mise en examen

Défaite en Ligue des champions et nouvelle pièce dans le feuilleton Hamraoui-Diallo : gros mercredi pour le PSG féminin.

César Mavacala, compagnon de Kadidiatou Diani, conseiller sportif de cette dernière et de Marie-Antoinette Katoto, mais aussi proche d’Aminata Diallo, a été mis en examen ce mercredi. Selon RTL, qui a sorti l’information en premier, ce serait pour « violences aggravées et association de malfaiteur ». D’après l’AFP et L’Équipe, ce serait pour « extorsion en bande organisée ». Mavacala, dont le nom est régulièrement cité ces derniers mois, est notamment soupçonné d’avoir mis la pression sur le club du Paris-Saint-Germain pour obtenir les signatures de contrat de plusieurs joueuses qu’il représente, notamment Katoto pour sa prolongation de contrat, mais aussi pour provoquer le départ de Kheira Hamraoui.

La procureure du parquet de Versailles a précisé à l’AFP que ce dossier est « totalement distinct » de celui de l’affaire Hamraoui dans laquelle est impliquée Aminata Diallo. Sous contrôle judiciaire, Mavacala aurait interdiction de se rendre dans « divers lieux en rapport avec le PSG », comme le siège du club parisien et le centre d’entraînement de la section féminine situé à Bougival. L’exercice d’une « profession de type agent sportif ou conseiller sportif » ne lui est pas non plus permis.

Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort !

Le PSG se fait punir par Wolfsburg