Luis Enrique dément l'existence de tensions dans le vestiaire du PSG

Les tensions, quelles tensions ?

À la veille du déplacement à Auxerre pour le compte de la 14e journée de Ligue 1 (21h), c’est un Luis Enrique une fois de plus légèrement tendu qui s’est présenté en conférence de presse. S’il s’est félicité du retour à l’entrainement de Lucas Hernandez, blessé au genou depuis mai dernier, l’entraineur espagnol a également écarté les rumeurs de tensions au sein du vestiaire parisien : « Ça fait déjà plus de 30 ans que je suis dans le foot et je ne vais pas perdre mon énergie avec ce qui se dit dans la presse. Ce n’est pas ma bataille […] J’apprends ces rumeurs autour du PSG dans la réunion avec les chefs de presse pendant la réunion préalable. Pour moi c’est triste parce que c’est faux. Mais bon, il y a des choses qui vendent du papier. »

L’AJA en confiance à l’Abbé-Deschamps

Luis Enrique a également tenu à souligner l’excellente forme du club bourguignon à domicile cette saison, histoire de parler aussi un peu de l’adversaire : « C’est une équipe qui a gagné beaucoup de matchs à domicile. Ils sont dans une bonne période, ils maîtrisent bien les renversements de côté. Ils sont sur une bonne dynamique, ça va être difficile ça ne fait aucun doute », a-t-il décrypté, continuant de semer le doute sur la potentielle participation des jeunes titis parisiens (Boli, Sangaré, Tape) à cette rencontre.

Et Guy Roux, il connaît ?

