On a passé la journée avec Guy Roux, Djibril Cissé et les jeunes de l’AS Gurgy

On pourrait croire à une réunion des Avengers de l’AJ Auxerre, mais c’est encore mieux que ça. À l’initiative de la marque Ring, qui sponsorise le football amateur cette saison, Guy Roux et Djibril Cissé ont passé la journée avec les jeunes de l’AS Gurgy, à quelques kilomètres d’Auxerre. Au programme, séance d’entraînement devant la cage, photos souvenirs et quelques vannes du mythique entraîneur de l’AJA.

Dès qu’ils aperçoivent le haut du bonnet siglé AJA en bas de la tribune, les enfants de l’AS Gurgy se lèvent comme un seul homme. À ses côtés, Djibril Cissé, souriant, a bien compris que l’idole du jour serait son mentor, Guy Roux. Bien qu’ils ne fussent pas nés lors du dernier match du coach sur le banc de l’AJA, les U8 de Gurgy entonnent tous en chœur un « Guy Roux, Guy Roux » auquel l’intéressé répond par un grand sourire et un signe de main. Ah, et pour celles et ceux qui ne situent pas Gurgy, c’est un village à 9,4 kilomètres d’Auxerre d’après les outils de navigation modernes. Le genre d’endroit où pour trouver le stade municipal, il faut tout simplement trouver la rue du Stade. Ce 13 novembre, il fait frais, trois ou quatre degrés peut-être, ressenti -1000. Voilà, le décor est planté.

Des équipements pour les clubs amateurs

Avant d’entrer sur la pelouse pour animer un atelier devant la cage, Cissé, qui a marqué 90 buts entre 1999 et 200 sous le maillot auxerrois, explique la raison de leur présence sur la pelouse du stade de la Gonio. « On est là pour voir les enfants, à l’initiative de la marque Ring (une entreprise d’Amazon qui conçoit des caméras de télésurveillance, NDLR). C’est cool ce qu’ils font, d’aider des clubs amateurs, c’est chouette. On est venus avec une personne qui m’est très chère, Guy Roux, et on est dans la région d’Auxerre, donc tout est réuni pour passer une très belle journée. »

Guy Roux avait ses surveillants au péage, ce n’est pas une légende ! Djibril Cissé

À côté de lui se tient Johan Desmedt, vice-président du club. « En fin de saison dernière, on a vu l’initiative de Ring, qui s’engage à sponsoriser le foot amateur. On a candidaté et on a eu la chance d’être retenus. Ils nous ont envoyé des jeux de maillots pour les équipes d’adultes et de jeunes », explique celui qui joue aussi gardien de but pour l’équipe réserve de son club. En effet, pour la saison 2024-2025, la marque Ring, en collaboration avec Act for sport, sponsorise 120 clubs amateurs dans toute la France, dans le cadre de la campagne Ensemble, on va plus loin – même si aujourd’hui, on ne va pas aller plus loin que la buvette pour se prendre un café pour se réchauffer un peu. Ainsi, chaque club se voit attribuer une dotation d’équipements pour les joueurs, mais aussi pour les coachs et animateurs. Un coup de pouce toujours bienvenu dans l’économie souvent fragile d’un club amateur.

« Le meilleur outil de surveillance »

Sur le terrain, l’ancien attaquant des Bleus, de Liverpool et de l’OM aide les jeunes pousses à améliorer leur crête capillaire. On rigole, le buteur est surtout venu donner quelques conseils pour finir leurs actions face au but. Pendant ce temps, Guy Roux, toujours aussi populaire, se prête au jeu des photos avec les jeunes, sous l’œil ravi des parents, et des autographes, même si la nouvelle génération privilégie les maillots du Real ou de Manchester City à celui de l’AJA. Visiblement de très bonne humeur, Guy Roux se permet quelques blagues sur le nouveau sponsor de l’AS Gurgy, Ring, une société d’appareils de vidéo surveillance et de sonneries connectées. « On m’a dit que c’était le meilleur outil de surveillance du marché. Si j’avais eu ça à l’époque pour surveiller les joueurs, cela aurait été une merveille ! » Revenu dans la région à l’été 2023 pour entraîner les attaquants de l’AJA, Djibril Cissé ne peut pas s’empêcher de sourire et de conclure : « Quand je vous dis que Guy Roux avait ses surveillants au péage, ce n’est pas une légende ! »

