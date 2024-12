Florentino Pérez continue de s’activer en coulisses pour la Superligue

The 100 : Netflix vend les droits de la série a Florentino Pérez.

Un nouveau format pour la Ligue des champions, un autre pour la Coupe du monde des clubs, et des calendriers toujours plus surchargés. Les joueurs commencent à grogner, les entraîneurs aussi, sans que cela n’empêche tonton Florentino de continuer à avancer en coulisses sur… la Superligue. Vous pensiez le projet mort ? Absolument pas !

Une deadline fixée à 2026 ?

Depuis le flop de sa première tentative, le boss des Merengues bosse en sous-marin sur son fantasme de compétition européenne gérée directement par les clubs, histoire de faire la nique à l’UEFA. Selon le Mundo Deportivo, une centaine de clubs ont été sollicités et ils sont plus de la moitié à être prêts à rejoindre le projet de la société A22 Sports Management.

Le modèle est le même que celui présenté un an plus tôt, avec 64 équipes réparties dans trois divisions : 16 en Star Ligue, avec la possibilité pour une équipe « surprise » de son championnat (type Leverkusen ou Gérone) de gagner un ticket ponctuellement ; 16 en Gold Ligue ; et 32 en Blue Ligue. Si ce projet ultra footballistico-capitaliste ne voit pas le jour avant septembre 2026, il sera officiellement abandonné.

Le foot, il n’en peut plus de changer.

