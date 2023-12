Affaire Hamraoui : Aminata Diallo se pourvoit en cassation

Dernière chance.

Dans le cadre de l’affaire qui l’oppose à son ancienne coéquipière Kheira Hamraoui, Aminata Diallo avait récemment été déboutée de son appel visant à faire annuler les sonorisations de son domicile et de son véhicule par la brigade de répression du banditisme (BRB). Ce jeudi, L’Equipe annonce que l’ancienne milieu de terrain du PSG a formé un pourvoi en Cassation.

« Sous couvert d’investigations liées à une infraction inexistante et fantasmée d’escroquerie en bande organisée, les enquêteurs se sont livrés à une collecte de renseignements généralisée », dénoncent les avocats de la Grenobloise qui évolue aujourd’hui à Al-Nassr. Ce à quoi la Cour d’appel de Versailles répond que « les mesures de sonorisation du domicile d’Aminata Diallo et du véhicule Toyota Corolla utilisé par cette dernière ont été ordonnées dans le respect des dispositions légales et sans qu’il soit démontré un quelconque détournement de procédure ».

Pas de quoi décourager l’un de ses avocats, Me Romain Ruiz, lequel affirme que « ce pourvoi est avant tout fait dans l’intérêt du droit, au regard du comportement inacceptable des enquêteurs dans ce dossier », et précise que sa cliente mène « avant tout un combat pour la loyauté ».

La date de la décision de la Cour de cassation n’est pas encore connu. Mais quoiqu’il en soit, sa sentence sera irrévocable;

