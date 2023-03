Affaire Hamraoui : les avocats de Diallo contestent la légalité des écoutes

Selon RMC Sport, les avocats d’Aminata Diallo ont déposé ce mardi 14 mars une requête en nullité sur l’un des volets de l’affaire Hamraoui. En mars 2022, la police judiciaire de Versailles avait ouvert une enquête faisant suite à l’affaire Hamraoui contre la joueuse de Levante, Aminata Diallo, pour le motif d’« escroquerie en bande organisée », c’est cette enquête que viseraient avec leur nouvelle procédure les avocats de l’ancienne parisienne. Les enquêteurs avaient ouvert ce nouveau volet de l’enquête à la suite de la mise sur écoute d’Aminata Diallo, ils avaient interceptés des échanges entre la joueuse et « un représentant de plusieurs joueuses parisiennes ».

Les avocats de la milieu de terrain de Levante contestent la légalité de la sonorisation du véhicule et de l’appartement d’Aminata Diallo qui résulteraient d’un détournement de procédure. Interrogés par RMC Sport, les avocats de la joueuse expliquent : « Cette soi-disant tentative d’escroquerie au préjudice du PSG n’a servi qu’à une chose : donner aux enquêteurs un cadre procédural leur permettant de mettre sur écoute le véhicule et l’appartement d’Aminata Diallo. Personne n’a été entendu dans cette partie du dossier et aucun acte relatif à ces prétendus faits n’a jamais été réalisé. Il s’agit donc pour nous d’un artifice et d’un détournement de procédure. » Ils ont toutefois tenu à préciser que c’est la sonorisation des biens d’Aminata Diallo qui était visée par la requête et non pas la mise sur écoute.

Une affaire qui est loin d’avoir livré tous ses secrets.

