Barcola explique comment il a enrhumé Araújo lors de Barça-PSG

Les Barcelonais font encore des cauchemars de son accélération.

Facteur X de la double confrontation entre Barcelone et Paris, Bradley Barcola est revenu sur la qualification des siens ainsi que sur l’action ayant mené à l’expulsion de Ronald Araújo. L’ailier a confié à RMC Sport avoir toujours cru à la victoire, même après l’ouverture du score de Raphinha dès la 12e minute : « Souvent, quand on prend un but, j’ai un réflexe de regarder mes coéquipiers pour voir leur tête. Et là, je n’ai vu aucun doute. Même pas senti un peu de peur. Ça rassure. Je me suis dit : ‘C’est parti, on est tous dans le même état d’esprit’. »

Alors, quand Nuno Mendes le lance en profondeur à la 29e minute, l’ancien Lyonnais ne se fait pas prier : « Je savais qu’Araújo allait très vite. Sur cette action, je me suis dit que j’allais passer devant lui. Parce qu’au match aller, j’avais eu une action un peu similaire, mais je n’étais pas bien passé devant. Donc il m’avait rattrapé. Là, je me suis dit que j’allais directement passer devant lui et je savais qu’il ne pouvait rien faire. Soit il faisait faute, soit je faisais le un contre un. » Résultat des courses ? Carton rouge pour le défenseur uruguayen, obligé d’abandonner ses coéquipiers à une heure du terme de la rencontre.

Avec en prime, les critiques de Gündoğan.