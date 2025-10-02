S’abonner au mag
Nuno Mendes aurait-il dû être expulsé contre le Barça ?

KM
Nuno est passé à l’orange.

Du choc au sommet de cette deuxième journée de Ligue des champions entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain de ce mercredi soir (1-2), on retiendra notamment le duel opposant Lamine Yamal à Nuno Mendes. Considérés comme les meilleurs à leur poste respectif, les deux joueurs se sont livré une nouvelle bataille sur la pelouse de Montjuïc. Et il n’a fallu qu’une poignée de secondes pour voir l’ailier espagnol mettre au sol le latéral gauche parisien.

Très rapidement remis de ses émotions, Nuno Mendes a su tenir le coup et résister aux offensives terribles du deuxième au Ballon d’or, jusqu’à délivrer une passe décisive à Senny Mayulu, après l’un de ses fameux rushs dont il a le secret. Mais à quelques secondes de la mi-temps, le défenseur portugais n’a pu s’empêcher de commettre une grossière faute sur son vis-à-vis, après une interception. Un premier carton jaune, poussant Lamine Yamal à mettre sous pression le défenseur parisien.

Le tournant de la soirée ?

À l’heure de jeu, alors que le PSG semblait prendre le jeu à son compte, Nuno Mendes fauche son ennemi du soir aux abords de la surface, alors que l’ailier de 18 ans se retrouvait dans une situation qu’il affectionne particulièrement, sur son pied gauche. Et malgré les réclamations des Catalans, l’arbitre de la rencontre, Michael Oliver, a offert un ultime sursis à l’ancien du Sporting CP, à deux doigts de quitter la pelouse sur cette intervention litigieuse.

Selon le journal espagnol La Vanguardia, il ne fait aucun doute que Nuno Mendes n’aurait pas dû finir la rencontre : « La faute et le carton semblaient évidents, mais l’arbitre a seulement sifflé une faute. Il n’a pas voulu sortir le jaune, car ça aurait été le second et donc une expulsion. Un rouge qui aurait pu changer le match. »

Finalement, c’est avec un trophée d’homme du match que Nuno Mendes est rentré au vestiaire.

Luis Enrique : « Un match de haut niveau »

