Nuno Mendes : « On croit toujours en nous »

Le TGV portugais.

Superbe passeur décisif sur la pelouse du FC Barcelone ce mercredi soir, Nuno Mendes s’est exprimé pour Canal+ après la rencontre, remportée par le PSG (1-2) : « C’était un bon match, un match serré. Nous, on croit toujours en nous. On a des joueurs blessés mais ceux qui ont joué aujourd’hui ont été top : Senny (Mayulu) ou Quentin (Ndjantou), un jeune qui est entré et qui a été top. C’est de ça dont on a besoin, des joueurs qui viennent pour nous aider et pour faire ce qu’on a à faire. Aujourd’hui on a montré notre travail. Malgré les blessures, on a été à notre top niveau. »

Bref, vous l’aurez compris : c’était top.

Luis Enrique : « Un match de haut niveau »