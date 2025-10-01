S’abonner au mag
  • C1
  • J2
  • FC Barcelone-PSG (1-2)

Nuno Mendes : « On croit toujours en nous »

JB
Nuno Mendes : «<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>On croit toujours en nous<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>»

Le TGV portugais.

Superbe passeur décisif sur la pelouse du FC Barcelone ce mercredi soir, Nuno Mendes s’est exprimé pour Canal+ après la rencontre, remportée par le PSG (1-2) : « C’était un bon match, un match serré. Nous, on croit toujours en nous. On a des joueurs blessés mais ceux qui ont joué aujourd’hui ont été top : Senny (Mayulu) ou Quentin (Ndjantou), un jeune qui est entré et qui a été top. C’est de ça dont on a besoin, des joueurs qui viennent pour nous aider et pour faire ce qu’on a à faire. Aujourd’hui on a montré notre travail. Malgré les blessures, on a été à notre top niveau. »

Bref, vous l’aurez compris : c’était top.

Luis Enrique : « Un match de haut niveau »

JB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
12
Revivez la victoire du PSG à Barcelone (1-2)
  • C1
  • J2
  • FC Barcelone-PSG
Revivez la victoire du PSG à Barcelone (1-2)

Revivez la victoire du PSG à Barcelone (1-2)

Revivez la victoire du PSG à Barcelone (1-2)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

22
Revivez Monaco-Manchester City (2-2)
Revivez Monaco-Manchester City (2-2)

Revivez Monaco-Manchester City (2-2)

Revivez Monaco-Manchester City (2-2)
12
Revivez la victoire du PSG à Barcelone (1-2)
Revivez la victoire du PSG à Barcelone (1-2)

Revivez la victoire du PSG à Barcelone (1-2)

Revivez la victoire du PSG à Barcelone (1-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!