  • Empress's Cup (F)
  • Finale
  • Kobe Leonesa-Hiroshima (1-2)

On connaît l'identité de la première buteuse de 2026

LB
À jamais la première.

Pendant que certains étaient occupés à festoyer pour le passage à la nouvelle année, le monde du ballon rond n’a pas cessé de tourner. Alors qu’au Japon se jouait la finale de l’Empress’s Cup entre Kobe et Hiroshima, Lee Ri-Song a été la première buteuse de l’année 2026 en ouvrant le score pour Hiroshima à la 31e minute de jeu (autour de 5h01, heure française). Elle devance de six minutes le but de Lachlan Rose, avant-centre des Newcastle Jets.

Lachlan Rose, soulier d’or virtuel

En Océanie, l’A-League a également repris ses droits dès le 1er janvier pour le compte de la 11e journée de championnat. Auckland FC recevait donc les Newcastle Jets, malgré l’ouverture du score de Rose dès la 7e minute de jeu son but a été inscrit aux alentours de 5h07 (heure française), donc six minutes après celui de Ri-Song. Mais avec son doublé qui a permis à son équipe de s’imposer 3 à 1, Rose est le premier soulier d’or virtuel de l’année 2026.

Une année qui débute sur les chapeaux de roue.

Valère Germain file au Japon et retrouve un homonyme en attaque

LB

