Valère Germain file au Japon et retrouve un homonyme en attaque

La paix côté Pacifique

Valère Germain se lance dans une nouvelle expérience, cette fois au Japon, après un an et demi passé en Australie. Il s’est engagé jusqu’en janvier 2026 au Sanfrecce Hiroshima, actuel 5e de la première division japonaise après trois journées.

Fin de la galère pour Valère

Il portera le numéro 98 dans le dos (peut-être un lien avec la Coupe du monde, qui sait) et retrouvera parmi les attaquants le Japonais… Ryo Germain (aucun lien). « Je suis ravi de rejoindre le Sanfrecce Hiroshima, a expliqué l’attaquant. Je tiens à remercier tout le monde au club, y compris l’entraîneur Michael Skibbe et son assistant Sehat Umar, d’avoir cru en moi et de m’avoir donné l’opportunité de jouer pour ce grand club. J’ai encore beaucoup d’objectifs que je souhaite atteindre dans ma carrière. »

Post Instagram Voir sur instagram.com

Celui qui a été le meilleur buteur du Macarthur FC avec 27 buts en 57 matchs avait décidé de mettre fin à son aventure australienne en raison de l’arbitrage local. « Il est décevant qu’un joueur, un grand joueur de la qualité de Valère Germain, soit frustré par l’arbitrage dans ce pays », avait même déclaré son président.

La fin de carrière exotique à souhait.

Comment arrêter la folie autour de l’arbitrage français ?