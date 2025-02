Valère Germain va quitter l’Australie à cause de l’arbitrage

MacArthur a terminé sa mission.

Valère Germain en Australie, c’est terminé. Arrivé en juillet 2023 sur l’île-continent, l’attaquant français a résilié son contrat avec le club de Macarthur. Le joueur de 34 ans s’est plaint… de l’arbitrage australien. Il aurait pesté de ne pas être assez protégé par les referees locaux. Selon le Perth Now, il devait être auditionné pour avoir fait un geste obscène envers un membre de la fédération. Cela lui avait valu une suspension.

Macarthur avait pourtant besoin de Germain, le meilleur buteur de son histoire : le club de Sydney espérait en effet jouer les play-off de l’Australian League. Son président, conscient de la qualité de sa star, a réagi : « Il est décevant qu’un joueur, un grand joueur de la qualité de Valère Germain, soit frustré par l’arbitrage dans ce pays. » L’ancien de l’OM nous avait prévenus : il va s’arrêter à 36 ans. Une pige au Japon l’attendrait.

Macarthur FC confirms the departure of captain Valère Germain as he pursues an overseas opportunity.

The club sincerely thanks Valère for his dedication and contributions to Macarthur FC and wishes him all the best in the future.

📰 Read more here: https://t.co/n6CdZQ83zx pic.twitter.com/bY3SVy37e3

— Macarthur FC (@mfcbulls) February 17, 2025