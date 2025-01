Juan Mata démarre l’année en fanfare

Le Juan de ce monde.

À bientôt 37 ans, Juan Mata court toujours. L’Espagnol a commencé 2025 en fêtant sa première titularisation depuis deux mois avec Western Sydney. Et il a marqué des points auprès de son coach, trompant le gardien d’une belle frappe à l’entrée de la surface à la 23e minute pour permettre à son équipe d’égaliser.

JUAN MATA SCORES HIS FIRST A-LEAGUES GOAL 🇪🇸🎯🔥 And what a beauty it is as well!

An inch perfect finish outside the box from the Spaniard – Some way to open your account in Australia 👌

Watch #WSWvMAC live and exclusive NOW on Paramount+ 📺 pic.twitter.com/HY6duF404J

— Isuzu UTE A-League (@aleaguemen) January 1, 2025