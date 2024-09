Juan Mata se confie sur son arrivée en Australie

Pas le temps de niaiser.

Le meneur de jeu espagnol Juan Mata s’apprête à découvrir un nouveau pays et un nouveau championnat, lui qui a fait le choix de rejoindre l’Australie cet été. « Je veux simplement prendre du plaisir à jouer au football, a-t-il assuré lors de sa première prise de parole depuis l’annonce. Je veux apporter des normes élevées, du professionnalisme et toute mon expérience et ma connaissance du jeu. » Une nouvelle expérience dont l’ancien de Manchester United attend beaucoup : « Je suis allé à Istanbul pour jouer pour Galatasaray, puis au Japon, et maintenant ici en Australie, et cela n’a pas seulement fait de moi un meilleur joueur, mais aussi un meilleur être humain. Je pense que cela vous ouvre l’esprit de voyager à travers le monde tout en continuant à avoir l’envie de pratiquer ce sport. Je suis donc impatient de relever ce nouveau défi et je le prends comme s’il s’agissait du premier défi de ma carrière. »

Rendre Juan Mata encore meilleur, c’est possible ?

Juan Mata atterrit en Australie