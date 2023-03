Morgan Schneiderlin : « Je voulais être une légende à Manchester United »

Morgan de toi.

Aujourd’hui prêté par l’OGC Nice au Western Sydney Wanderers FC en Australie, Morgan Schneiderlin (33 ans) a notamment évolué à Manchester United entre 2015 et fin 2016. Son passage à Old Trafford n’a pas forcément marqué les esprits, et l’Alsacien garde un souvenir amer de son aventure chez les Reds Devils : « J’ai conscience que si j’avais joué avec tout mon potentiel, je ne serais pas en Australie en ce moment, déclare-t-il au Daily Mail. […] Peut-être que je serais encore à Manchester United. Quand j’ai signé, je voulais être une légende là-bas. Ce sera dur jusqu’à la fin de ma vie. […] Je me connais, je sais ce que je peux apporter. Cette période à Manchester m’a touché pendant une longue période dans ma carrière. J’ai été frustré de ne pas pouvoir apporter tout ce que je pouvais. […]Je regrette d’avoir quitté Manchester United si tôt »

Parmi les raisons expliquant ses dix-huit mois ratés, sa relation avec Louis van Gaal est mise en cause par celui qui ira ensuite à Everton : « J’étais trop touché par ce qu’il me demandait, avoue-t-il. Je me suis perdu comme joueur. Sur le terrain, ce n’était pas moi. […] Ce n’était pas seulement la faute de l’entraîneur mais aussi de la mienne. Je n’avais pas le même rôle qu’à Southampton. Je me sentais limité dans mon jeu. Je sentais qu’il (Louis van Gaal) voulait changer les choses. Je ne pensais plus pour moi mais pour lui plaire. Je voulais tellement bien faire… ».

Ce ne sera ni le premier, ni le dernier joueur à s’être perdu à Manchester United.