Un supporter d'Arsenal abattu en Ouganda après avoir célébré la victoire contre Manchester United

Mourir d’aimer.

Lukaya, petite bourgade tranquille du centre de l’Ouganda, à 100 kilomètres de Kampala. Ce mercredi soir, la ville se transforme en chaudron, portée par la ferveur de quelques supporters d’Arsenal. Les Gunners viennent de rouler sur Manchester United, 2-0 propre et net. Les chants résonnent dans un restaurant local, les verres s’entrechoquent. Mais dans un coin de la salle, le gérant commence à perdre patience. Trop de bruit, trop d’énergie, trop d’Arsenal. Alors, il appelle son fidèle agent de sécurité pour faire taire cette marée rouge et blanche.

Des coups de feu sur la foule

Le propriétaire aurait coupé l’électricité pour faire redescendre la tension, mais cette manœuvre a eu l’effet inverse : les supporters, déjà chauffés à blanc, ont redoublé de bruit. L’agent de sécurité, a bout, a dégainé et tiré plusieurs coups de feu sur la foule. John Ssenyonga, 30 ans, un des supporters, est mort sur le coup. Un autre fan, Lawrence Mugejera, a été blessé et transporté à l’hôpital, selon la BBC. Depuis, l’agent et le gérant ont pris la fuite, et la police locale est sur leurs traces.

Ugandan fan shot dead in Arsenal-Manchester United match row https://t.co/KAbtDGL8nS — BBC News (World) (@BBCWorld) December 5, 2024

Malheureusement, ce genre de tragédie n’est pas un cas isolé en Ouganda, où la Premier League est suivie avec une ferveur quasi-religieuse. En octobre dernier, un fan d’Arsenal avait poignardé un supporter de Manchester United après une dispute. Quelques mois plus tôt, un conseiller municipal avait été tué à Kampala en tentant de séparer une bagarre après une défaite des Gunners face à Manchester City. Et ce n’est pas fini : un autre fan d’Arsenal avait été battu à mort à Adjumani pour avoir… célébré un peu trop bruyamment.

