Arsenal envoie Manchester United au coin

Buts : Timber (54e) & Saliba (73e) pour les Gunners

Si vous lui résistez dans le jeu, Arsenal vous punira sur coup de pied arrêté. C’est comme ça que les Gunners, irrésistibles en ce moment, ont fait sauter Manchester United (2-0), qui n’avait pas encore perdu avec Rúben Amorim à sa tête, le Portugais ayant réussi des débuts plutôt honnêtes (un nul à Ipswich puis deux succès, face à Bodø/Glimt et surtout le 4-0 contre Everton). Comme Chelsea un peu plus tôt dans la soirée (1-5 à Southampton), l’équipe de Mikel Arteta se rapproche donc – tout est relatif – du leader liverpuldien, tenu en échec à Newcastle dans le même temps (3-3) : les deux clubs de la capitale, à sept points du trône, n’ont pas encore rendu les armes.

Trop imprécis – ou gentils – pour trouer Andre Onana sur leurs phases de possession, les Canonniers ont utilisé une autre arme, ce soir : les coups de pied de coin. Sur les treize dont ils ont bénéficié, beaucoup ont fait passer un frisson dans l’Emirates, et deux ont été convertis, même s’il a fallu attendre le milieu de deuxième période pour cela. Le premier, botté par Declan Rice, a permis au vicieux Jurriën Timber de dévier au premier poteau et de rentrer sa première réalisation avec cette équipe (1-0, 54e). Le second, brossé par Bukayo Saka, a amené un coup de billard au second poteau et le but du dos de William Saliba, bien « servi » par Thomas Partey (2-0, 73e).

Les Diables (deux tirs cadrés, et maîtrisés par David Raya), n’ont eux pas produit grand-chose, et ce n’est pas dans le meilleur des contextes que Leny Yoro – blessé jusque-là – a pu fêter son baptême en rouge avec son entrée à l’heure de jeu (59e).

7 – Arsenal had more shots from corners (7) than they did from open play (6) against Manchester United. Indeed, the Red Devils conceded two goals from corners in a Premier League match for the first time since January 2014 (v Chelsea). Targeted. pic.twitter.com/NHnzmR0hXb

— OptaJoe (@OptaJoe) December 4, 2024