Leny Yoro proche d’un retour

Le bout du tunnel.

Leny Yoro pourrait retrouver les terrains dès ce mercredi. Le jeune défenseur central français pourrait être aligné avec Manchester United sur la pelouse d’Arsenal, pour le compte de la 14e journée. Absent des terrains depuis quatre mois à la suite d’une fracture du pied survenue justement face aux Gunners en amical, l’ancien joueur des Dogues pourrait donc goûter à ses premières minutes sous le maillot des Red Devils.

🔴⭐️ Rúben Amorim: “Leny Yoro… he is a special talent. I’m really excited to work with him”.

“He's really fast, a modern defender, that is good when you want to press high. He can manage defending 1v1 in great way”. pic.twitter.com/f2TYIDjCC5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 2, 2024