C3 : Manchester United écrase la Real, Tottenham renverse Alkmaar

Manchester United 4-1 Real Sociedad

Buts : B. Fernandes (SP 16e, 50e, 87e) et D. Dalot (90e+1) // M. Oyarzabal (SP 10e) pour la Real

Carton rouge : Jon Aramburu (63e)

À l’issue d’une folle rencontre, Manchester United mate la Real Sociedad et se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue Europa (4-1). Pourtant, les Red Devils commencent ce match de la pire des manières en concédant un penalty à la suite d’une faute de Matthijs de Ligt sur Mikel Oyarzabal. Ce dernier ne tremble pas et se fait justice lui-même en prenant Andre Onana à contrepied (0-1, 10e). Déjà son 5e pion dans cette campagne européenne. Dans la foulée, c’est au tour des locaux d’obtenir un tir au but, à la suite d’une faute sur Rasmus Højlund. Bruno Fernandes s’en charge et ne gâche pas cette opportunité de remettre les deux équipes à égalité (1-1, 16e). Højlund, trouvé par le magnifique service de Joshua Zirkzee, a l’occasion de permettre aux siens de prendre les devants, mais le poteau droit d’Alejandro Remiro en décide autrement (29e).

Un nouveau coup du sort vient tout faire basculer. Alors que Patrick Dorgu déborde côté gauche, Aritz Elustondo le bouscule à proximité des cages basques. Penalty ! Le capitaine s’en charge et inscrit un doublé en frappant à droite (2-1, SP, 50e). Le sort s’acharne pour la Real, puisque Jon Aramburu, à peine entré en jeu, écope d’un carton rouge pour une grosse faute sur l’intenable Dorgu, qui partait en profondeur sur une contre-attaque éclair (63e). Asphyxiée par les vagues des locaux, la Real finit par sombrer : Bruno Fernandes, lancé idéalement par Alejandro Garnacho, tue tout suspense en inscrivant un triplé en toute fin de match (3-1, 87e). Dans les ultimes minutes, Højlund s’arrache côté gauche et centre en direction de Diogo Dalot, qui apporte sa pierre à l’édifice d’une frappe en première intention (4-1, 90e+1). Auteur d’une performance séduisante, les Red Devils se rassurent et valident leur ticket pour les quarts de finale, où ils affronteront l’Olympique lyonnais, large vainqueur du FCSB ce jeudi soir (4-0).

Tottenham 3-1 AZ Alkmaar

Buts : W. Odobert (26e, 74e) et J. Maddison (48e) pour les Spurs // P. Koopmeiners (63e) pour l’AZ

Battu à Alkmaar à l’aller, Tottenham est parvenu à retourner la situation pour se qualifier ce jeudi pour les quarts de finale de la compétition (2-1). Tout débute bien pour les Spurs, qui prennent les devants dès la 26e. À la suite d’une perte de balle néerlandaise, Dominic Solanke décale astucieusement Wilson Odobert, qui n’a plus qu’à pousser le cuir au fond des filets (1-0, 26e). Malgré une atmosphère morose, les hommes d’Ange Postecoglou creusent l’écart au retour des vestiaires à la suite d’un nouveau numéro d’Heung-min Son, qui fixe parfaitement deux de ses adversaires avant de rejouer avec James Maddison, dont la frappe du droit ne laisse aucune chance à Rome-Jayden Owusu-Oduro (2-0, 48e).

Bien aidé par la passivité d’Odobert, l’AZ se relance par Peer Koopmeiners (2-1, 63e), mais l’ancien joueur de Troyes se rattrape et enfonce le clou pour Tottenham, à la suite d’un beau mouvement des siens et d’une nouvelle déviation magique de Solanke (3-1, 74e). La messe est dite. Les Spurs, capables du meilleur comme du pire lors de cette rencontre, rallient les quarts de finale de la Ligue Europa et affronteront au prochain tour l’Eintracht Francfort, qui a éliminé l’Ajax Amsterdam.

Les autres résultats en Ligue Europa

(Q) Rangers 0-2, TAB 3-2 Fenerbahçe

(Q) Lyon 4-0 FCSB

Lyon-MU, Tottenham-Francfort... les belles affiches des quarts de finale de la Ligue Europa