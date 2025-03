Manchester United enfonce Leicester

Leicester 0-3 Manchester United

Buts : Højlund (28e), Garnacho (67e) et Fernandes (90e) pour United

Duel d’estropiés.

Il y a quelques années en arrière, Leicester-Manchester United aurait ressemblé à une affiche du très haut de tableau. En mars 2025, il s’agit désormais d’un match entre l’avant-dernier et le quinzième de Premier League. Et l’affrontement a largement tourné à l’avantage des Red Devils (0-3), qui retrouvent quelques couleurs après la qualification en quarts de Ligue Europa un peu plus tôt dans la semaine. Rasmus Højlund a ouvert le score d’une frappe croisée en puissance, bien aidé par une défense apathique des Foxes (0-1, 28e).

Deux passes décisives et un but pour Fernandes

Alejandro Garnacho a ensuite fait le break en seconde période en tentant sa chance en pivot (0-2, 67e), dix minutes après avoir vu un but lui être refusé pour hors-jeu. Le spectacle s’est clos sur un petit bijou de Bruno Fernandes, seul à l’entrée de la surface pour déclencher un magnifique tir du droit (0-3, 90e). Pour United, ça ne change pas grand-chose au classement dans cette saison de Premier League déjà ratée.

Pour Leicester, en revanche, le Championship se rapproche dangereusement.

