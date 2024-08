Un ancien champion d'Angleterre se met à la boxe

Après le Boxing Day, la boxing night.

Après leur carrière sur les terrains, certains footballeurs décident de devenir entraîneur, consultant, commentateur, voire même DJ, et d’autres décident de se mettre… à la boxe. C’est le choix qu’a fait Danny Simpson, ancien joueur de Manchester United et de Leicester, qui vient tout juste de se retirer du monde du football à 37 ans.

L’ancien latéral droit, pas vraiment le plus prolifique de l’histoire du championnat anglais, fait partie de la programmation d’un évènement de boxe organisé le 31 août par la plateforme Misfits Boxing, créée par le Youtubeur britannique KSI. Danny Simpson, vainqueur de la Premier League avec Leicester en 2016, y affrontera le créateur de contenus Danny Aarons, comme on peut le voir à gauche de l’affiche de l’évènement.

KSI tops HUGE night in Dublin Aug 31 🇮🇪

HS TikkyTokky takes on George Fensom, Danny Aarons takes on EPL winner Danny Simpson and KSI performs an exclusive music set when Misfits Boxing comes to Ireland ☘️@PrimeHydrate | @KickStreaming pic.twitter.com/CcjLbIKLfz

— Misfits Boxing (@MisfitsBoxing) August 7, 2024