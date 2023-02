Manchester United surclasse Leicester

Manchester United 3-0 Leicester

Buts : Rashford (25e, 56e) et Sancho (61e) pour les Red Devils

C’est officiel, Old Trafford est de nouveau le Théâtre des Rêves.

Du moins, les supporters de Manchester United ont eu droit, une fois de plus cette saison, à un joli succès de leur équipe, ce dimanche face à Leicester (3-0) au terme d’un match offensif (44 tirs au total). Ce sont pourtant les Foxes qui se montrent dangereux en début de partie et forcent David de Gea à s’employer (8e, 20e) pour garder sa cage inviolée, le gardien espagnol devenant aujourd’hui le portier avec le plus de clean sheets dans l’histoire de MU, avant de laisser Marcus Rashford prendre la lumière. Intenable cette saison, l’international anglais profite d’une ouverture exceptionnelle de Bruno Fernandes pour fausser compagnie à la défense adverse et trouver la faille d’une puissante frappe croisée (1-0, 25e).

En contrôle sur la fin de la première période, les Red Devils accélèrent au retour des vestiaires et, après une tête de Lisandro Martínez sur la barre (49e), Rashford en remet une couche. D’abord malheureux sur un festival en solitaire (50e), le joyau mancunien double la mise sur un appel tout aussi clinique que sa finition face à Danny Ward ou encore la validation du but par la VAR (2-0, 56e). Old Trafford est en feu et s’embrase un peu plus cinq minutes plus tard sur un nouveau festival orchestré par Fernandes et Jadon Sancho, ce dernier confirmant sa meilleure forme avec un nouveau pion (3-0, 61e) qui clôt la rencontre. Trois points de plus pour MU (49 points), qui profite du match nul de Manchester City (52 points) pour se rapprocher du dauphin d’Arsenal (54 points, un match en moins) en Premier League.

Unique déception pour MU : Wout Weghorst qui reste muet malgré toute la bonne volonté du Néerlandais et de ses coéquipiers.

MU (4-2-3-1) : de Gea – Dalot, Lindelöf, Martínez, Shaw (Wan-Bissaka, 69e) – Sabitzer (Mainoo, 80e), Fred (McTominay, 59e) – Fernandes, Weghorst, Garnacho (Sancho, 46e) – Rashford (Elanga, 69e). Entraîneur : Erik ten Hag.

Leicester (4-2-3-1) : Ward – Castagne, Souttar, Faes, Kristansen – Dewsbury-Hall (Tielemans, 59e), Mendy (Soumaré, 59e) – Tetê (Praet, 75e), Maddison, Barnes – Iheanacho (Vardy, 75e). Entraîneur : Brendan Rodgers.