Pronostic Leicester Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

City encore en difficulté à Leicester ?

Leicester, de retour en Premier League après une année en Championship, lutte pour éviter la zone rouge et stabiliser sa position parmi l’élite anglaise. En difficulté avec trois matchs sans victoire (Brighton, Newcastle, Wolverhampton) suivis d’une défaite contre Liverpool (3-1), les Foxes sont également pénalisés par plusieurs absences clés, notamment Ndidi et Vardy, ce dernier étant incertain. Cependant, le milieu offensif Buonanotte devrait être aligné. Malgré ces obstacles, Leicester a montré sa capacité à marquer, comme jeudi face à Liverpool, ce qui pourrait mettre Manchester City en difficulté, surtout au vu du contexte actuel. Les deux équipes pourraient donc trouver le chemin des filets.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

Manchester City traverse une crise historique depuis l’arrivée des propriétaires d’Abu Dhabi United Group, marquant possiblement la fin d’un cycle pour les Skyblues. Engluée dans une série noire, l’équipe n’a remporté qu’un seul de ses 13 derniers matchs toutes compétitions confondues, contre Nottingham Forest (3-0), et enchaîne depuis défaites et contre-performances, notamment face à United et Aston Villa. Les blessures de cadres comme Rúben Dias, Aké, Rodri, et les doutes concernant Nunes, Ederson, et Stones compliquent encore la situation. L’attaque est en panne : Haaland, avec un seul but en six journées, manque cruellement de confiance, tandis que Grealish, Foden, Doku, et les créateurs De Bruyne et Bernardo Silva peinent à porter l’équipe. Dans ce contexte, il est difficile d’imaginer une victoire face à Everton. Pourtant, une éventuelle relance des Skyblues pourrait passer par un sursaut d’Haaland, qui cherchera à retrouver le chemin des filets pour redonner de l’élan à son équipe.

► Le pari « Les deux équipes marquent » est coté à 1,56 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 212€ (312€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Haaland buteur » est coté à 1,50 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 200€ (300€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Leicester – Manchester City

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Leicester – Manchester City sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Leicester – Manchester City avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Leicester – Manchester City détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

League Cup : Christopher Nkunku porte Chelsea, Manchester City et Aston Villa assurent