League Cup : Christopher Nkunku porte Chelsea, Manchester City et Aston Villa assurent

Pas de surprise mais de sacrés buts.

Lors des 16es de finale de la League Cup, Chelsea a balayé Barrow (5-0) grâce notamment à un grand Christopher Nkunku auteur d’un triplé. Déjà auteur de deux pions au bout de quinze minutes, l’international français a conclu le large succès des siens, marqué aussi par le magnifique coup franc direct de João Félix, avec un but offert par Paul Farman, le portier adverse, avec une belle boulette à la clé. Manchester City a eu plus de mal à se défaire de Watford (2-1). Pourtant bien aidé par une relance foireuse de Ryan Porteous, Jeremy Doku a permis aux Citizens de prendre les devants dès la 5e minute. Tout est sous contrôle, surtout avec Matheus Nunes qui double la mise en marquant son premier but avec les Skyblues avant la fin du premier acte, mais les hommes de Pep Guardiola vont se faire peur en encaissant un pion de Tom Ince à la 86e. Mais ce ne sera pas suffisant pour empêcher City de rallier les huitièmes.

Dans le même temps, Aston Villa a difficilement battu Wycombe (1-2). Après un premier acte équilibré mais sans grosse occasion, les Villans prennent l’avantage grâce à Emiliano Buendia (55e) avant que Jhon Duran ne pense mettre fin au suspense en faisant trembler les filets à la 85e. C’est sans compter sur Richard Kone qui permet au pensionnaire de League One d’y croire, mais c’est finalement trop tard. Dans l’autre rencontre de la soirée, Leicester a dû aller aux tirs au but pour éliminer Walsall (0-0, tab 0-3).

La suite demain avec Arsenal-Bolton et Liverpool-West Ham.

Chelsea 5-0 Barrow

Buts : Nkunku (5e,38e,75e), Felix (28e) et Neto (48e)

Manchester City 2-1 Watford

Buts : Doku (5e) et (Nunes, 38e) pour les Citizens // Ince (86e) pour les Hornets

Wycombe 1-2 Aston Villa

Koné (90+5e) pour les Chairboys // Buendia (55e) et Duran (85e) pour les Villans

Walsall 0-0 (tab 0-3) Leicester

