Jürgen Klopp révèle pourquoi il n’aime pas James Maddison

Klopp le hater.

Pour sa dernière saison à la tête de Liverpool, Jürgen Klopp ne sera pas champion d’Angleterre. Le scénario de la fin de saison des Reds, terminée en dents de scie, est toutefois beaucoup moins frustrant que celui de l’exercice 2018-2019. Cette année-là, les Rouges du Merseyside avaient échoué à la deuxième place avec 97 points, à une seule petite unité de Manchester City, champion. Lors de l’avant-dernière journée de Premier League, les Citizens étaient allés chercher une victoire difficile et décisive face à Leicester (1-0), sauvés par un but tout à fait improbable de Vincent Kompany.

Cinq ans plus tard, dans une interview donnée à Redmen TV, Klopp a expliqué ne pas avoir oublié le crève-cœur que fut ce but du défenseur belge. « Au moment où Vincent Kompany a touché le ballon là-bas, j’étais vraiment heureux de ne pas avoir été victime d’une attaque, a raconté le tacticien avec humour. Je me souviens parfaitement du moment où j’étais allongé sur le canapé en train de regarder et de me dire : “Maddison, bloque-le, ferme-le.” Depuis, je n’aime pas Maddison. J’étais en colère contre Brendan [Rodgers] ce jour-là, parce qu’il aurait dû le faire sortir, il était fatigué. Leicester a très bien joué en première mi-temps, après quoi ils auraient dû marquer. »

On imagine que Mikel Arteta doit faire les mêmes cauchemars au sujet du loupé de Son Heung-min face à City.