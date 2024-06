En direct : Angleterre-Slovénie (0-0)

La tâche s'annonce toutefois compliquée pour la Slovénie, qui n'a jamais battu l'Angleterre en six confrontations.

Surtout, les Three Lions n'ont plus perdu en poules à l'Euro depuis 2004 et un match face à l'équipe de France. Absente en 2008, l'Angleterre a effectivement cumulé cinq victoires et quatres nuls sur les éditions 2012, 2016 et 2021.