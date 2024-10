Trent Alexander-Arnold pourrait vite débarquer au Real Madrid

De Nantes à Santiago Bernabéu ?

En fin de contrat au mois de juin prochain du côté de Liverpool, Trent Alexander-Arnold pourrait quitter les Reds dès janvier. C’est l’annonce faite par Marca ce vendredi, avançant que le club de la Mersey serait résigné quant à une potentielle prolongation de son défenseur. À l’affût, le Real Madrid aurait ainsi les faveurs d’Alexander-Arnold. Une aubaine pour les Madrilènes, à la recherche d’un remplaçant pour Dani Caravjal, grièvement blessé au genou début octobre et absent des terrains au moins une année.

Peu habitué à recruter durant le mercato hivernal, le Real Madrid pourrait donc cette fois-ci faire une concession, ne disposant que de quelques options dans le couloir droit, avec Lucas Vázquez, Éder Militão (formé en tant que latéral à São Paulo et partiellement utilisé dans ce registre au FC Porto), voire Eduardo Camavinga, homme à tout faire de la maison. Concernant Trent Alexander-Arnold, aucune somme n’a pour le moment été évoquée.

Wait and see, comme on dit en Albion.

Olise, Mbappé, Konaté, mais aussi Théophile-Catherine : les Français sur tous les fronts