Trent Alexander-Arnold pourrait racheter le FC Nantes

Canaris à vendre.

Comme l’annonce L’Équipe ce vendredi, Trent Alexander-Arnold souhaiterait racheter le FC Nantes. En effet, le latéral anglais et son entourage auraient entamé des négociations avec Waldemar Kita, pour un rachat complet. La transaction serait ainsi possible grâce au fonds d’investissement de la famille Alexander-Arnold, géré par le père, Michael. En octobre dernier, ce fonds – aidé par la société américaine Otro Capital – a notamment investi dans l’écurie de Formule 1 Alpine Racing.

Kita aurait déjà organisé trois réunions avec la famille Alexander-Arnold (une par visioconférence, et deux autres par des rendez-vous à Genève et à Londres). La somme proposée par les Anglais est estimée à 100 millions d’euros, soit 80 millions directement injectés et 20 millions échelonnés sur deux ou trois ans, ainsi qu’un bonus de 40 millions. L’Équipe ajoute que la famille Kita dément ces informations, échaudée par l’échec des négociations entamées en 2019 avec LFE Football Group ­Limited, un autre consortium britannique.

Trent Alexander-Arnold, futur propriétaire, titulaire et capitaine du FC Nantes ? On a hâte de voir.

