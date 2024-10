Pronostic Lyon Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon poursuit face à Nantes

L’Olympique lyonnais avait réalisé une fin de saison dernière tonitruante, laissant penser qu’il serait très performant lors de cette nouvelle saison. Les hommes de Pierre Sage ont au contraire manqué leur entame en étant battu lors des 2 premières journées par Rennes et Monaco. Finalement, les Rhodaniens ont décroché leur premier succès contre Strasbourg (4-3) au terme d’une rencontre spectaculaire. Tenu en échec à Lens, Lyon a subi une grosse désillusion dans l’Olympico face à Marseille en s’inclinant à domicile dans le temps additionnel alors que les Phocéens avaient disputé toute la rencontre en infériorité numérique. Finalement, l’OL s’est relevé en Coupe d’Europe en dominant le récent vainqueur de la Ligue Conférence, l’Olympiakos (2-0). Sur la lancée de ce succès, les partenaires de Lacazette sont allés arracher une victoire à Toulouse (1-2), avec un but décisif de Fofana en toute fin de match. Titularisé en Ligue Europa pour le délicat déplacement à Ibrox Park, le jeune Belge a brillé face aux Rangers en signant un doublé et en offrant un but à Lacazette (1-4), pour ce qui est la prestation la plus aboutie des Lyonnais cette saison. Au rayon des mauvaises nouvelles, Mata et Matić sont sortis blessés. Pour la réception de Nantes, Sage devrait faire tourner son effectif pour conserver de la fraîcheur. N’ayant joué que 25 minutes face à Toulouse, Lacazette pourrait enchaîner.

En face, le FC Nantes lutte ces dernières saisons pour conserver sa place dans l’élite. L’an passé, le retour de Kombouaré dans la dernière ligne droite avait permis au club nantais de conserver sa place. Sur la continuité de cette fin d’exercice, les Canaris se montrent intéressants dans cette entame. En effet, après 6 journées, Nantes a seulement perdu une seule fois et cela contre Reims. Lors des autres matchs, les partenaires de Pallois ont dominé Auxerre et Montpellier, pour des nuls face à Toulouse, Angers et l’AS Saint-Étienne. Contre les Verts, les Canaris doivent encore se demander comment ils n’ont pas pris les 3 points. Supérieurs dans le jeu, les joueurs de Kombouaré ont mené de 2 buts avant de se faire surprendre coup sur coup pour permettre l’égalisation des joueurs du Forez (2-2). En fin de match, Coco a été exclu et manquera donc ce déplacement dans le Rhône. Épargné par le calendrier jusqu’à présent, Nantes se déplace chez un « gros » de Ligue 1. En forme, l’OL devrait confirmer sa montée en puissance face à Nantes.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

