Des député(e)s NFP appellent à la fermeté face aux violences des ultras

Il y a urgence à agir.

Les abords du Groupama Stadium ont à nouveau été le théâtre de tristes débordements en marge de la victoire de Lyon face à Nantes (2-0), pour le compte de la 7ème journée de Ligue 1. Alors que de violents affrontements entre groupes de supporters lyonnais ont entrainé la blessure d’un homme et l’arrestation d’un autre, six députés Nouveau Front Populaire publient ce matin un communiqué appelant à des mesures fortes de la part du club, de la Fédération et du ministère des Sports pour lutter contre ces violences.

🔴 Agression après le match OL/Nantes : Des mesures fermes et durables doivent être prises contre les groupes violents ! 👇 Voici notre communiqué avec les député·es NFP du Rhône @gabrielamard @boumertitidir @MC_Garin @AK_Lahmar @SandrineRunel pic.twitter.com/8fqgrOXYMh — Anaïs Belouassa Cherifi (@BelouassaAnais) October 6, 2024

Dans cette tribune ouverte, les députés rhodaniens dénoncent notamment une implantation et un renforcement des groupuscules d’extrême droite qui ne sauraient être niés, particulièrement au sein des ultras de l’Olympique lyonnais. Rappelant que « le sport doit rester universel, populaire et familial », les députés déplorent que ces violences, loin d’être des actes isolés, freinent la venue des familles dans les stades, qui doivent redevenir « accueillants et chaleureux . Cris de singe, saluts nazis, insultes racistes et violence répétées » doivent dès lors être combattus avec la plus grande fermeté par les acteurs compétents.

Un épineux dossier de plus sur le bureau de Gil Avérous.

