Le ministre des sports interpellé sur les matchs en semaine

Le foot, c’est le weekend !

Damien Girard, député de la 5e circonscription du Morbihan, a publié sur son compte X un courrier adressé ce matin par 74 parlementaires au nouveau ministre des Sports Gil Avérous. En cause, la programmation disproportionnée des matchs de Ligue 2 en semaine, « une anomalie méprisant l’esprit du football » liée à l’obtention des droits de diffusion de la Ligue 2 par beIN Sports et sa volonté d’accroitre son audience.

Au-delà des conséquences économiques dues « à une baisse probable d’affluence à prévoir dans les stades », les députés et sénateurs invoquent de graves conséquences sociales et sociétales : « Ne programmer qu’une part infime des matchs le week-end, c’est porter atteinte au droit aux loisirs pour les travailleurs et les travailleuses », écrivent-ils, ajoutant que la programmation de six matchs par journée le vendredi soir prive « les clubs et les villes d’une ferveur populaire qui façonne leur identité et leur attractivité ».

À peine nommé, le ministre a déjà l’occasion de se mettre tout le monde dans la poche.

