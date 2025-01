Baptiste Couilloud : « Anthony Lopes m’a fait découvrir l’escape game »

Baptiste Couilloud, demi de mêlée du LOU, et Anthony Lopes, désormais ex-gardien de l’OL, sont deux purs Gones. Et ils sont aussi devenus, à force de se croiser, de super potes. Le joueur du XV de France raconte cette amitié, alors que le portier retrouve son ancienne équipe ce dimanche, sous les couleurs de Nantes.

Comment elle s’est créée, cette amitié ?

Assez simplement. Il y a quelques années, on a fait un événement au restaurant lors duquel l’équipe du LOU et celle de l’OL étaient un peu mélangées, c’était en 2018 ou 2019. C’était la première fois qu’on se rencontrait, et forcément tous les deux, on était un peu en symbiose, car il y a beaucoup d’éléments dans nos carrières respectives qui nous rapprochent. En tant que sportif, c’est quelqu’un à qui je m’identifiais, parce qu’il a grandi à Lyon, il a toujours joué à l’OL, ce sont des choses que je retrouvais dans ma personnalité. On a plein de points communs. On est restés en contact, on s’écrivait de temps en temps quand lui voulait venir voir les matchs du LOU, et moi les matchs de l’OL. Au fur et à mesure, on est tout simplement devenus des amis. On se voyait en dehors des matchs, on faisait des trucs avec nos familles respectives, c’est devenu un proche. C’est en tant qu’amoureux de l’OL que je l’ai rencontré, et aujourd’hui, le regard que je pose sur lui, c’est celui d’un ami.

Sous quelle forme se traduit cette relation ?

On échange régulièrement, parce que c’est vrai que finalement, on est confronté à des choses similaires, dans la vie d’un club, dans notre évolution, dans la gestion du quotidien avec l’équipe. On a toujours échangé sur ces sujets-là, j’ai beaucoup appris de son expérience, de son parcours avec l’OL. On a tous les deux vu nos clubs respectifs évoluer de manière liée : eux avec l’arrivée du grand stade, nous en passant à Gerland. Et au-delà de ça, on a passé des moments de vie qui n’étaient pas du tout en lien avec le sportif.

Tu souhaiterais connaître la même trajectoire que lui, en restant aussi longtemps dans ton club ?

Honnêtement, c’est difficile de se projeter à mon âge, même si je me suis engagé pour longtemps. Dans tous les cas, il faut féliciter les joueurs qui donnent pratiquement leur carrière à un seul et même club. Je suis persuadé qu’il a eu des opportunités à des moments de s’en aller, mais force est de constater qu’il a toujours pris la décision de rester. Parce que c’était un enfant du club et qu’il voulait rendre ce qu’on lui avait donné.

Au début, j’ai presque été surpris par ses qualités humaines.

Vous partagez ce lien avec la ville de Lyon. Ça représente quoi, pour lui comme pour toi ?

On est quand même un peuple assez fier. On est, de manière générale, très attachés à nos valeurs, à nos symboles. La ville de Lyon, ça représente beaucoup, tant pour lui que pour moi.

Anthony Lopes a une image très clivante sur les terrains. Comment est-il en dehors ?

Il renvoie peut-être cette image dans le monde du football, mais pourtant, la personne que j’ai rencontrée, c’est évidemment quelqu’un avec du caractère, mais finalement assez proche de ma personnalité. Je n’ai pas l’impression qu’il soit dans un monde différent du mien. À chaque fois que je l’ai vu en public, je l’ai toujours trouvé très respectueux, très à l’écoute, très posé. Je ne vais pas mentir : au début, j’ai presque été surpris par ses qualités humaines.

Vous sortez en ville tous les deux, quitte à vous faire reconnaître ?

On se voyait partout. Après, à Lyon, il y a quand même une grande différence entre le rugbyman qui sort en ville et le footballeur qui sort en ville. (Rires.) On va dire que j’avais un peu moins de mal à sortir en public. Forcément, ils ont une cote de popularité complètement différente de la nôtre.

Il t’a emmené faire de l’escape game ?

On y allait souvent ensemble. C’est lui qui m’a fait découvrir, et de fil en aiguille, c’est une activité qu’on faisait souvent le dimanche. Un lendemain de match pas trop énergivore, ça allait très bien. On se retrouvait, on passait un moment ensemble, et on bouffait un bout. Ça nous a aussi rapprochés ça, c’est marrant. On essayait de faire des activités différentes, on a fait un paquet de trucs. Ce que tu pourrais vivre avec n’importe quel copain, tout simplement.

Tu l’as vu marqué par ce qu’il a traversé ces derniers mois ?

Ça n’est un secret pour personne, la situation a été particulière dans sa vie de sportif et il ne l’a pas forcément bien vécue. La seule chose qui m’importe, c’est qu’il ait rebondi et qu’il puisse vite retrouver du plaisir à jouer au foot. C’est le mieux placé pour parler des émotions qu’il a vécues, mais j’ai vu qu’il était affecté.

Vous échangez beaucoup au sujet de vos carrières respectives ?

Tout le temps. Après, je ne me permettrais pas de lui donner des conseils sur sa carrière, mais on a souvent discuté de sa situation au club.

Tu imaginais Lopes finir sa carrière à l’OL ?

Je l’aurais souhaité pour lui, ça aurait été beau. Mais le football, c’est un monde différent de ce que je peux connaître, je ne maîtrise pas tous les enjeux. D’un autre côté, c’est aussi sympa pour sa carrière, et son expérience de vie, de découvrir autre chose.

Antho, on l’a accueilli un paquet de fois dans le vestiaire. À force, c’est devenu un habitué, il fait presque partie de l’équipe.

Quand on est deux sportifs de haut niveau, mais pas dans le même sport, on arrive à se voir malgré des calendriers différents ?

Carrément, puisque finalement, on vit au rythme des matchs, souvent le week-end, donc on a des emplois du temps qui se ressemblent. Même si eux s’entraînent à des horaires différents des nôtres.

Tu vas souvent voir jouer l’OL ?

Très honnêtement, ces dernières années, j’y allais surtout parce qu’il jouait, je venais voir mon pote. Aujourd’hui, j’y vais un tout petit peu moins.

Et lui, ça lui arrivait de venir à Gerland ?

Souvent, bien souvent, surtout sur la fin. On l’a accueilli un paquet de fois dans le vestiaire, après les matchs, pour partager avec lui des moments de communion après les victoires. On buvait un coup ensemble, c’était sympa de pouvoir partager ça avec un mec comme lui, surtout sachant qu’il avait un vrai vécu dans ce stade, lui qui avait connu ce vestiaire avant nous. Il venait régulièrement, et moi j’allais aussi dans leur vestiaire. Antho, à force, c’est devenu un habitué, il fait presque partie de l’équipe.

Tu as prévu d’aller le voir à Nantes ?

J’ai hésité à y aller ce week-end, justement, parce qu’on joue à Bordeaux (entretien réalisé jeudi 23 janvier, et le LOU affrontait Bordeaux-Bègles ce samedi 25, NDLR) et ça aurait été sympa de pouvoir monter à Nantes pour le match face à l’OL. Finalement, ça ne se fera pas. Mais à l’occasion, quand j’aurai un week-end de libre, j’essaierai de venir le supporter.

