Anthony Lopes revient sur son départ soudain de Lyon : « Ça a été clairement la période la plus dure de ma vie sportive »

Un pincement au cœur.

Anthony Lopes, désormais portier du FC Nantes, est revenu pour Canal+ sur sa rupture brutale avec son club de toujours, l’OL. Une histoire d’amour de 24 ans, conclue sans au revoir et avec un arrière-goût amer : « Ça a été clairement la période la plus dure de ma vie sportive. »

Prendre des risques pour attirer l’attention

Mis au placard par ses dirigeants après onze saisons à protéger les cages lyonnaises, Lopes n’a pas digéré ce passage. En septembre, il avait déjà vidé son sac dans L’Équipe, dénonçant l’absence totale de dialogue. « Je savais que j’allais me mettre en danger, mais j’ai voulu créer un petit électrochoc pour dire : “Maintenant, il va falloir venir me parler”, rembobine-t-il aujourd’hui. Parce qu’à moi directement, personne de la direction n’est venu me parler. » Entre les hommages des Bad Gones et les sifflets de Geoffroy-Guichard, le Portugais de 34 ans écrit une nouvelle page à Nantes, mais la plaie reste ouverte.

"C'était la période la plus dure de ma carrière" Anthony Lopes est revenu sur ses derniers mois difficiles à l'Olympique Lyonnais, lui qui n'avait connu que ce club avec le FC Nantes 🧤 Entretien complet à retrouver sur MyCanal 🖥️ pic.twitter.com/7ilL6G6l7z — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 19, 2025

Une sortie aérienne et médiatique, c’est la même chose finalement.

