Antoine Kombouaré pas content du report de Nantes-PSG

Oui, le Paris Saint-Germain est désormais la seule entité française encore en course en Ligue des champions.

Dès lors, la demande du club de la capitale a été acceptée : le match de 29e journée de Ligue 1 devant opposer le FC Nantes au Paris Saint-Germain a été décalé d’une semaine, soit au 22 avril 2025, la date initiale intervenant entre les quarts de finale aller et retour de C1 contre Aston Villa. Mais en vue de l’opération maintien des Canaris, Antoine Kombouaré considère que cette décision lui est défavorable.

⚽ #LeMagLigue1 | 🗣️ "C'est très handicapant, on a refusé" 🎙️ Antoine Kombouaré, entraineur du FC Nantes, est l'invité de Fabien Lévêque ! PSG, report de match, record historique : le coach nantais répond sans filtre. ▶️ L'émission en replay : https://t.co/9pV7o3Vn1O pic.twitter.com/yBQe3FQ9FC — francetvsport (@francetvsport) March 18, 2025

« En tant qu’entraîneur, c’est très handicapant. On a refusé la première demande, mais il y a des combats qu’on ne mène plus : on savait que même en refusant, le conseil d’administration allait accepter la demande du PSG, a ainsi réagi le technicien, sur France TV. Je me souviens de l’époque du grand Lyon, avec Jean-Michel Aulas… Mais au niveau de mon travail, sur le plan personnel, c’est très handicapant et on n’est pas contents. »

Ce sera la lutte finale (pour ne pas descendre) !

