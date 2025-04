Après muscle ton jeu, calme ton jeu.

Les lumières de la capitale se rallument, à 24 heures d’un quart de finale aller de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa. Pour ce match très attendu, Désiré Doué précédait Luis Enrique à l’exercice de la conférence de presse, ce mardi après-midi. En pleine forme ces dernières semaines, l’ancien Rennais sait qu’il doit encore épurer son jeu : « Le coach et le staff m’ont beaucoup conseillé, parce que j’en fais peut-être un peu trop. J’essaye toujours de me remettre en question, mais tout en gardant ma personnalité et mon style. »

La pression ne se subit pas, elle se boit

Sa personnalité est souvent mise en évidence, quand il s’agit de parler de son jeu avec ballon. Que ce soit face à un défenseur ou face au point de penalty, on croirait le numéro 14 du PSG dénué de stress. « Je ressens la pression comme tout le monde, ne vous trompez pas, conteste-t-il. Le penalty reste malgré tout un geste technique que j’ai travaillé comme la plupart des attaquants. Devant le gardien, mon objectif est de placer le ballon à contre-pied, ça a marché, et j’en suis très content. »

Un adversaire de taille face à ses tirs au but pourrait être le portier d’Aston Villa : Emiliano Martinez, devenu l’ennemi public numéro 1 en France. « Dibu Martinez ? Pour moi, ça reste un gardien comme les autres, je ne l’ai pas encore affronté. L’objectif de demain sera de lui marquer le plus de buts possible », a posé calmement Doué.

À ta guise, Désiré.

