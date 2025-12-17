Une série sur Michel Platini bientôt diffusée sur Canal+

Encore mieux que Breaking Bad.

Michel Platini a présenté ce mardi soir sur la scène de l’Olympia une série documentaire en six épisodes de 30 minutes chacun qui présentera son histoire. Diffusée sur Canal+ en 2026, la série reviendra sur la trajectoire de Platoche, de ses premières armes à Nancy à son échec à accéder à la présidence de la FIFA.

Platini veut faire « aimer sa passion »

La série est réalisée par Guillaume Priou, déjà co-auteur d’un documentaire sur la nageuse française Laura Manaudou (intitulée « Laure ! Laure ! Laure ! »). La chaîne privée a indiqué que « la série est avant tout un hymne à l’amour du football et à ses grands créateurs, les numéros 10 libres et géniaux, de Pelé et Maradona jusqu’à Zidane et Messi, dont Platini fut l’une des plus inoubliables incarnations ».

De son côté, Michel Platini a affirmé espérer que ces six épisodes feraient « aimer [sa] passion à tous ces gens qui n’ont peut-être pas connu ce football de l’époque ». Par la même occasion, l’ancien numéro 10 français est revenu sur un potentiel retour dans le football : s’il ne s’imagine aucun avenir dans les instances, son « rêve » serait « de donner le pouvoir un peu plus aux footballeurs dans les institutions ». « Il y a un trop gros décalage entre ceux qui dirigent et ceux qui jouent, trop de politique et d’opportunisme. On doit redonner le football aux footballeurs », a-t-il poursuivi.

Et pour patienter, il y a le beau livre de SO FOOT sur Platoche !

