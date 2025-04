Sous un nouveau nom, Livourne fait son retour en Serie C

La résurrection d’un monument.

Livourne a marqué le foot italien et la Serie A à sa manière dans les années 2000, avec un baroud d’honneur lors de l’exercice 2013-2014. Que ce soit pour l’engagement politique de ses tifosis ou les exploits de Cristiano Lucarelli, enfant chéri de la ville toscane. S’il avait disparu des radars, Livourne a pu officialiser ce week-end sa promotion en Serie C, synonyme de retour dans le foot pro italien.

La troisième tentative était la bonne

Repartis en Eccellenza (cinquième échelon du football italien) sous le nom d’US Livorno 1915, les Toscans ont connu une remontée directe en 2022 avant de végéter trois ans en Serie D. Jusqu’à cette saison, où la montée a été acquise par un match nul en déplacement chez le modeste Terranuova (1-1), Livourne caracolant en tête du classement de son groupe E.

Le club n’aura pas connu que des années dorées. En plus de deux relégations consécutives entre 2019 et 2021 le menant tout droit vers la Serie D, l’AS Livourne fut condamné à la banqueroute. Avec 50 millions d’euros de dettes, le club ne pouvait plus payer ses joueurs, ni louer l’Armando-Picchi, son antre depuis 1935. Pour remédier à cette disparition, un syndicat de supporters s’est allié avec Paolo Toccafondi, homme d’affaires local, pour créer le club qui revit aujourd’hui.

Ils vont peut-être y retrouver la Sampdoria, qui sait ?

