Le Sporting annonce le décès du dénicheur de Cristiano Ronaldo

Le Sporting perd une de ses légendes.

Le club lisboète a annoncé ce mardi après-midi le décès d’Aurélio da Silva Pereira à l’âge de 77 ans. Ce nom ne vous dit sûrement rien, mais l’ancien recruteur des Vert et Blanc était l’homme de l’ombre qui a déniché des légendes comme Nani, Luís Figo, Quaresma, et surtout Cristiano Ronaldo.

O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Aurélio da Silva Pereira, o inconfundível Senhor Formação, Sócio 3.226-0, que faleceu esta terça-feira aos 77 anos. Nascido a 1 de Outubro de 1947, desde cedo se uniu ao Sporting CP para jogar futebol e mais tarde,… pic.twitter.com/XP3dezYIWI — Sporting CP (@SportingCP) April 8, 2025

Le Sporting lui a rendu hommage à travers un long communiqué : « De Paulo Futre, à Luís Figo ou Cristiano Ronaldo, mais aussi à des talents plus récents, Aurélio Pereira est en grande partie responsable de la carrière de plusieurs figures du football national au cours des 40 dernières années. C’était un maître dans son domaine et une personne sur laquelle tout le monde s’accordait, ayant toujours été reconnu par “son” Sporting CP. […] Le club présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux amis, tout en saluant et en remerciant les années d’efforts, de dévouement, de dévotion et de gloire que le Leão a portées dans sa poitrine. »

