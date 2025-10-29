Au Portugal, la jeunesse du Sporting prend le pouvoir

Place aux gamins.

Opposé à Alverca en quarts de finale de la Coupe de la Ligue portugaise ce mardi soir, le Sporting Portugal n’a pas fait de détails. Victoire 5-1 face au 12e de Liga Portugal, et une qualification pour les demies en attendant probablement Braga, Benfica et Porto.

Pour ce match, le coach Rui Borges a décidé de faire confiance aux gamins du club, qui lui ont bien renvoyé l’ascenseur : Geovany Quenda (18 ans) et Salvador Blopa (18 ans) ont chacun inscrit un doublé.

Le Sporting rêve de la passe de trois

Si le premier a déjà été (très) bien vendu à Chelsea cet été pour 50 millions d’euros, le second était titulaire pour la première fois de sa carrière dans son club formateur.

Entré à l’heure de jeu, le jeune Flavio Gonçalves, fan de JUL et buteur face à l’OM en Youth League, a délivré sa première passe décisive en équipe première. Une belle soirée pour les jeunes pousses lisboètes.

Salvador Blopa a marcar na sua estreia pela equipa principal 🦁 #SCPFCA pic.twitter.com/MH48Ya3PTq — Sporting CP (@SportingCP) October 28, 2025

Orphelin de Viktor Gyökeres, parti à Arsenal, le Sporting reste néanmoins dans la course en Liga Portugal. Relégués à seulement trois points du FC Porto, qui réalise une saison presque parfaite (8 victoires 1 match nul), les Leões restent sur deux titres de champions du Portugal consécutifs. Ils n’ont plus fait un double back-to-back depuis 1954.

L’occasion de marquer une nouvelle fois l’histoire.

