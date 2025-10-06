S’abonner au mag
  • Liga Portugal
  • J8
  • Porto-Benfica (0-0)

Une bonne petite sieste dominicale entre le FC Porto et Benfica

CDB
Une bonne petite sieste dominicale entre le FC Porto et Benfica

Un Clásico au bout de l’ennui.

Ce dimanche, Porto et Benfica ont livré un match qui sentait plus le café froid que la poudre. Dans le match au sommet de la Liga Portugal entre le leader et le troisième, on pouvait s’attendre à du spectacle comme la saison dernière. Finalement, un bon vieux 0-0, comme si les deux équipes avaient oublié qu’il fallait marquer pour gagner. Pas de gestes de folie, une petite bagarre à la fin… bref, un choc sans véritables chocs.

De retour à Porto, cette fois sur le banc du rival, José Mourinho a vu ses joueurs contrôler, sans jamais vraiment mordre. En face, les Dragons, qui marchent sur l’eau depuis le début de la saison (10 victoires en 10 matchs), voient leur magnifique série s’arrêter sur un match terne et sans saveur. Point positif : Mourinho n’a pas fini en tribunes.

Point négatif : plusieurs téléspectateurs ont dû s’endormir avant la fin.

Le Benfica Lisbonne gifle Porto et reprend la tête

CDB

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD.

