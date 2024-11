Benfica et Di María giflent le FC Porto

Benfica 4-1 Porto

Buts : Carreras (30e), Di María (56e, 82e S.P.), Perez CSC (61e) // Samu (44e)

C’est tout de suite plus facile quand ce n’est pas le Bayern en face.

Benfica a humilié le FC Porto ce dimanche dans le choc du week-end au Portugal (4-1). Une belle manière de rééquilibrer les comptes, huit mois après leur dernière confrontation, soldée par un 5-0 en faveur des Dragons. La frappe déviée d’Alvaro Carreras a d’abord trompé Diogo Costa (1-0, 30e). Le serial buteur Samu a profité de l’intervention ratée de Nicolas Otamendi pour égaliser avant la pause (1-1, 44e), signant son 12e but en 13 matchs cette saison. L’inusable Ángel Di María, parti dans le dos du latéral, a cependant redonné l’avantage aux Lisboètes en ouvrant son pied gauche (2-1, 56e).

Au duel avec Vangelis Pavlidis, Nehuen Perez a marqué contre son camp sur un centre d’Alexander Bah, scellant l’issue du match (3-1, 61e). Di María a même poussé le bouchon un peu plus loin en transformant son penalty, histoire de marquer Porto au fer rouge (4-1, 82e). En retard depuis ses contre-performances du mois d’août contre Famalicão et Moreirense, Benfica revient à deux points de sa victime du soir, deuxième, et à huit points de la tête, avec un match en retard encore dans sa manche. Déjà battu par le Sporting (2-0), Porto mord une nouvelle fois la poussière face à un adversaire direct et perd pour de bon le contact avec les Leões, leaders avec désormais six points d’avance.

Le départ de Rúben Amorim rebattra peut-être les cartes…

Humilié à Porto, Benfica laisse le champ libre au Sporting