La sublime reprise de volée d’Ángel Di María avec Benfica

Un but de plus pour compléter ses highlights.

À bientôt 37 piges, Ángel Di María n’a pas dit son dernier mot. Après avoir fait ses adieux à la sélection en septembre, le vétéran argentin se régale toujours sous le maillot de Benfica. Et il l’a encore prouvé ce mercredi en quart de finale de Coupe de la Ligue. Pour la réception de Santa Clara, surprise du début d’année et quatrième en championnat, El Fideo a sorti le grand jeu pour sortir ses coéquipiers du piège (3-0). Sur un centre en bout de course venu de la gauche, l’ancien parisien a catapulté une superbe reprise en lucarne (71e). Un geste splendide pour ouvrir le score, et lancer les siens sur la route du succès.

Des regrets Nasser ?

