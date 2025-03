Un Barça endeuillé écarte facilement Benfica

Barcelone 3-1 Benfica

Buts : Raphinha (11e et 42e) et Yamal (27e) pour le Barça // Otamendi (13e) pour Benfica

La tête était ailleurs, mais pas les jambes. Touché par le décès de son médecin Carles Miñarro Garcia, le FC Barcelone lui a rendu le plus beau des hommages en dominant tranquillement Benfica à Montjuïc (3-1). Barcelone assume son statut malgré le contexte, et devient le premier qualifié en quarts de finale de Ligue des champions. Avec le talent de Lamine Yamal, une passe décisive et un but, et de Raphinha, double buteur, ce Barça-là était tout simplement trop fort.

Dans un match bien ouvert, avoir deux dragsters est bien utile. Le premier, Lamine Yamal, bien servi par Pedri, a juste eu le temps d’écraser une frappe (6e), pour donner le ton d’une soirée prolifique en frappes. Cinq minutes après, le mouflet est parti sur sa droite, a envoyé le pauvre Florentino Luís rejoindre Jérôme Boateng au classement des plus belles glissades du foot, pour servir Raphinha, le deuxième dragster (1-0, 11e). Mais Wojciech Szczęsny avait décidé d’être moins volumineux que la semaine dernière quand il avait sauvé un Barça réduit à 10. L’émérite Nicolás Otamendi en a profité pour filer devant Jules Koundé pour égaliser sur corner (1-1, 13e). En fin de contrat en juin, l’Argentin s’est offert un tour d’honneur pour sa possible dernière en Ligue des champions.

Lamine Yamal a ensuite tout fait pour faire taire Gerard Piqué. Aurait-il joué dans le grand Barça ? Peut-être au vu du deuxième but du Barça. Il est parti sprinter jusqu’au point de corner, est rentré sur son pied gauche, a dit bonjour à Tomás Araújo qui défend moins bien que son homonyme d’en face, et est allé chercher le petit filet d’en face (2-1, 26e). Raphinha a ensuite dit au revoir aux espoirs lisboètes, après une chevauchée de Balde, troisième fusée du soir (3-1, 42e). Raphinha soigne ses stats affolantes, égalise le nombre de buts de Ronaldo au Barça et devient le meilleur buteur de Ligue des champions. Hansi Flick a géré tout au long de la deuxième période. En attendant Lille ?

FC Barcelone (4-2-3-1) : Szczęsny – Balde, Araújo (cap.), Martínez (García, 87e), Cubarsí, J. Koundé – De Jong (Casadó, 81e), Pedri – Yamal (Lopez, 81e), Olmo (Gavi, 70e), Raphinha – Lewandowski (Torres, 70e). Entraîneur : Hansi Flick.

SL Benfica (4-3-3) : Trubin – Tomás Araújo (Rego, 84e), Silva, Otamendi (cap.), Dahl – Aursnes, Luís (Barreiro, 70e), Kökçü (Belotti, 70e) – Aktürkoğlu (Sanches, 56e), Pavlídis, Schjelderup (Amdouni, 56e). Entraîneur : Bruno Lage.

