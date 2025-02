Gerard Piqué remet Lamine Yamal à sa place : « Dans ma génération, il n’aurait pas joué »

L’aigreur en personne.

Invité dans le premier épisode du podcast de son ancien rival et désormais ami Iker Casillas, Gerard Piqué est revenu sur le phénomène Lamine Yamal, qui enchante tout Barcelone depuis maintenant deux saisons. Plutôt que de reconnaître le talent du môme de 17 ans, l’ancien défenseur blaugrana entre 2008 et 2022 et actuel dirigeant a choisi d’endosser le costume du retraité aigri, selon des propos rapportés en attendant la sortie officielle du podcast. « Mon sentiment est que dans ma génération, Lamine Yamal n’aurait pas joué », aurait-il déclaré pendant sa discussion avec l’ex-gardien légendaire du Real Madrid, dont seuls quelques extraits ont pour le moment été relayés par Marca.

Certes, Piqué a connu les grands Barça de Pep Guardiola, Tito Vilanova et Luis Enrique, avec pléthore de stars offensives (Messi, Henry, Zlatan, Pedro, Neymar, Suárez et bien d’autres), le propos a de quoi étonner, et prouver que comparer des périodes footballistiques est toujours très bancal.

Gerard crache dans la soupe

Le dernier lauréat du trophée Kopa ne s’attendait sûrement pas à être désavoué de la sorte. Qu’importe : les performances de Lamine Yamal suivent. En effet, ce ne sont pas tous les joueurs passés par la Masia qui peuvent se targuer d’avoir débuté à 15 ans, remporté un Euro en guise de 17e bougie et de porter le Barça avant sa majorité (11 buts et 14 passes dé TCC), et surtout pas Piqué qui, à cet âge, était envoyé dans la grisaille de Manchester United pour se faire les griffes.

Parti comme cela, la question est plus de savoir dans combien d’années Yamal intégrera le XI de légende de Piqué.

