Gerard Piqué fâché tout rouge à cause de l’état de la pelouse à Andorre

Piqué à vif.

Actionnaire majoritaire du club d’Andorre-la-Vieille – qui évolue en 3e division espagnole –, l’ancien défenseur du FC Barcelone a décidé de pousser un coup de gueule ce dimanche en conférence de presse, après le match nul de son équipe à domicile contre Ourense (0-0). En cause, l’état de la pelouse synthétique de l’Estadi Nacional, résidence à la fois de l’équipe nationale, du FC Andorra et et de l’équipe de rugby locale !

Un appel au gouvernement local

Et c’est cette dernière qui irrite particulièrement Gerard Piqué, qui appelle le gouvernement andorran à trouver une solution concernant un terrain visiblement très dégradé. « Avec le basket-ball, nous sommes le projet sportif le plus important de la Principauté. Ils ont joué au rugby ici, hier. Et toutes les équipes du rugby s’entraînent ici, ce n’est pas juste. Si le gouvernement d’Andorre ne nous donne pas de solution immédiate, nous prendrons des décisions », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Sport.

Pour appuyer son propos, Piqué rappelait devant les journalistes le travail effectué depuis la reprise du club andorran par sa holding fin 2018, « passé de la Première division catalane à la Deuxième division » (avant de redescendre en D3 cette année, NDLR), et « de 20 à 2 000 spectateurs . Le rugby a un pouvoir politique important, mais nous ne pouvons pas continuer comme ça », a-t-il conclu.

Définitivement has-been, ces synthétiques aux billes noires.

Gerard Piqué : de retour pour vous jouer un mauvais tour ?