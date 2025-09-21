« Vous êtes des voyous, c'est une honte », Gérard Piqué pète un câble contre un arbitre en Andorre

Fallait pas le piquer.

Promu cette saison en D2 espagnole, championnat dans lequel il est rattaché, le FC Andorra réalise un gros début de saison et une quatrième place après six journées. Accroché à domicile par Mirandès ce samedi, le club andorran géré par Gerard Piqué se fait cette fois remarquer pour autre chose que des bonnes raisons. Son président, Gérard Piqué, se serait emporté de colère contre l’arbitre à la fin du match, comme relayé par les médias espagnols Sport et Cope.

💥 Acta del Andorra 1 - 1 Mirandés 😳 Gerard Piqué se aproximó a escasos centímetros del árbitro, gritando en actitud intimidatoria y haciendo objeciones arbitrales en tono amenazante 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/loW91MiqO0 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 21, 2025

« Fils de pute »

En profond désaccord avec les décisions arbitrales d’un assistant, l’ancien défenseur du Barça aurait perdu son sang froid dans les coursives de l’Estadi Nacional. « Vous êtes des voyous, c’est une honte », aurait-il prononcé lors de l’altercation, selon le compte-rendu d’après-match de l’arbitre Alonso de Ena Wolf. Pas plus d’intelligence du côté de l’entraîneur du FC Andorra, Carles Manso Rubio, qui aurait lui aussi insulté l’arbitre en des termes très chaleureux : « fils de pute, fils de pute. »

Au-delà des mots, Gerard Piqué et son directeur sportif Jaume Nogues auraient également menacé l’arbitre physiquement, ou du moins de manière corporelle en s’approchant très près de lui durant ces invectives. Pour l’heure, aucune mesure disciplinaire n’a été entreprise contre Piqué et les dirigeants du FC Andorra

