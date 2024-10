Lamine heureuse.

Quelle surprise !! Lamine Yamal remporte le trophée Kopa du meilleur jeune de l’année 2024. Il succède à l’Anglais, Jude Bellingham, pays dont il ne comprend pas la langue mais qu’il a battu en finale de l’Euro, et devance Arda Güler et Kobbie Mainoo. Une compétition dont il est désormais le plus jeune buteur, et qu’il a terminée avec quatre passes décisives.

Au palmarès de ce trophée pour ados créé il y a six ans, l’ailier rejoint deux autres barcelonais lauréats. Pedri et Gavi l’ont en effet gagné, comme Kylian Mbappé.

Le Barcelonais s’est dans la foulée hissé à la huitième place du Ballon d’Or.

Son pire classement avant un bon bout de temps ?

