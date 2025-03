La date du Barça-Osasuna reporté n'arrange personne

Comme en politique, Basques comme Catalans n’ont pas été entendus.

FC Barcelone-Osasuna se jouera bien le jeudi 27 mars prochain, annonce le Diario Sport. Reportée le 8 mars dernier à la suite du décès du médecin du Barça Carles Miñarro, la rencontre avait été fixée à cette date là par la fédération espagnole.

Ce qui n’arrangeait pas du tout le FC Barcelone, dont les internationaux sud-américains Raphinha et Ronald Araujo jouent respectivement l’Argentine et la Bolivie 24 heures plus tôt. Les deux clubs avaient demandé à jouer la semaine du 19 mai, entre l’avant-dernière et la dernière journée de championnat.

Le recours des deux clubs a été refusé par le comité d’appel de la RFEF, confirmant la date du match au 27 mars conformément à son règlement commun avec la ligue professionnelle espagnole, qui stipule que le match reporté doit être joué soit dans les 24 heures suivantes, soit à la première date proposée.

Un caillou dans la chaussure du Barça dans la course au titre ?

