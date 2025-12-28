Le Mozambique domine le Gabon et écrit son histoire

Gabon 2-3 Mozambique

Buts : Aubameyang (45e+5) & Moucketou-Moussounda (76e) pour les Panthères // Bangal (37e), Catamo (42e SP) & Calila (52e) pour les Mambas

La CAN en folie.

Après l’excitant Nigeria-Tunisie de samedi, le Gabon et le Mozambique ont à leur tour offert un festival de buts, ce dimanche, avec le même score (2-3) à l’arrivée. La sélection de Mexer et Reinildo – qui font la paire en charnière centrale – s’offre le premier succès de son histoire dans une Coupe d’Afrique pour sa sixième participation, et revient à égalité de points (trois) avec le Cameroun et la Côte d’Ivoire, en attendant la rencontre entre les deux gros poissons, dans la soirée (21 heures). Denis Bouanga et ses copains, eux, essuient leur deuxième revers.

Aubameyang, buteur malheureux

Cet après-midi, on a eu dans l’ordre : un break d’avance pour le Mozambique avec une tête de Faisal Bangal (37e) et un penalty de Geny Catamo à la suite d’une bourde du vieux père Bruno Ecuele Manga (42e), la barre trouvée par les Mambas avec un coup franc de Witi (45e+1), une réduction de l’écart gabonaise dans la foulée signée Pierre-Emerick Aubameyang – maladroit par ailleurs – après une grosse première frappe de Didier Ndong (45e+5), un troisième pion des Mozambicains à la reprise grâce à une galette de Witi pour Diogo Calila (52e), puis le but de l’espoir pour les Panthères, au milieu du chaos, par l’entrant Alex Moucketou-Moussounda (76e). En vain.

On remet ça ce soir entre Éléphants et Lions indomptables ?

